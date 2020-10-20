日本1/3市場人士料圓匯年底上揚　六成估拜登贏

根據日本媒體在10月針對日本外匯市場相關人士近日所做的調查顯示，多數日本人認為在今個財政年度(直至明年3月)結束前，日圓匯價將出現上升行情。

在整體預測當中，有32%估計日圓將會上揚；22%認為日圓會貶值。這與先前的9月調查結果不同，當時是預測升值與貶值的比例旗鼓相當。

市場人士最在意的是11月3日的美國總統大選。有37%人認為，民主黨的總統參選人拜登將獲勝，參議院也將由民主黨得勝，意味民主黨全面掌握話語權。也有22%人認為，拜登及共和黨將分別取得勝利。有近六成人認為，拜登將當選下屆美國總統。

由於拜登主張上調公司稅，民主黨陣營也曾提到為了防疫有可能實施封城。因此，如果拜登及民主黨在這次大選得勝，有人擔心會讓逐漸好轉的美國經濟再度冷卻，也將造成日圓匯價上升、美元下跌的情形。事實上，有高達56%人認為，若拜登得勝加上民主黨控制參議院的話，美元將大幅貶值。

再者，受疫情拖累，若今次大選點票結果延後超過一周以上，有許多人認為，外匯市場很可能出現2至3%左右的美元貶值，日圓上揚現象。

至於具體數字，市場平均預期今年底日圓兌每美元報105.75，明年3月報105.79；最樂觀的預測分別報102.85及 100，最悲觀的分別報110及111。

今次調查於十月五至七日進行，從193名日本銀行及券商的外匯市場相關人士當中，取得87份有效問卷。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299