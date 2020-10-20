歐盟發行首批社會債券籌1555億　超購額創1.3萬億元新高

外國傳媒報道，歐盟將透過首次發售社會債券籌集170億歐元(約1,555億港元)，分別是100億歐元的10年期債券和70億歐元的20年期債券，以支持其SURE失業計劃，在投資者需求高漲下，超額認購1,450億歐元(約1.3萬億港元)，創下該地區超額認購紀錄，20年期債券超額認購880億歐元。

在這兩個計劃下，歐盟將成為全球可持續債務的主要參與者，3個主要評級機構中有兩個給出AAA信用等級，其發行的綠色債券規模追平去年全球的綠色債券發行量。

此外，歐盟將於明年開始根據其疫情復甦基金項目發行7,500億歐元的聯合債務，其中30%將與環境友好項目掛鈎。

全球社會債券今年快速增長4倍，達720億美元以上，歐盟除了大舉發行社會債券外，並計劃明年起發行2,250億美元的綠色債券，將主導主權綠色債券市場。

今年以來，歐洲債務需求創下歷史新高，其中意大利6月發行的十年期債券超額認購達到1,070億歐元。

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