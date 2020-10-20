疫情示威夾擊　泰國經濟今年恐萎縮7.8%

新冠肺炎疫情衝擊泰國經濟，加上近來社會動盪，經濟恐遭受重創。泰國央行行長預料，當地濟今年可能萎縮7.8%，很可能要兩年時間才能恢復到疫情前水平。

外媒報道，泰國的社會動盪衝擊商業運作，曼谷最大的購物場所Central World已縮短營業時間，有餐館老闆更稱，在抗議活動發生的日子，銷售額下降60%以上。對於旅遊業佔國內生產總值(GDP)20%的泰國來說，吸引遊客對經濟的復甦十分重要。

根據Ratchaprasong購物區零售組織數據，2010年抗議期間區內單日損失1.74億泰銖(約4,300萬港元)。分析預計，泰國經濟今年的跌幅將大於1998年的亞洲金融風暴，當時GDP萎縮7.6%。

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