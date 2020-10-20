新盤動向：柏傲莊I下周日起一連兩天共發售378伙

該盤於本周一加推3號價單，提供378個單位，包括133個一房、104個兩房及141個三房戶，扣除最高折扣後，折實平均呎價21,560元，較首張價單高出約14%，整體折實售價介乎693.6萬至2,137.6萬元，呎價由18,116至27,987元。

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