新股專輯：資金備戰螞蟻 部分股份出現「抽飛」
2020年10月20日 19:38
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世紀新股螞蟻集團招股在即，導致現時招股中的新股遇冷鋒。有券商透露，有客戶為預留資金認購螞蟻，故有部分招股中新股出現「抽飛」現象。
由世茂集團(00813)分拆的物業管理公司世茂服務(00873)周二(20日)首日招股，綜合7間券商，為其借出42.86億港元孖展額，相當於公開發售集資10.11億元計，超購3.23倍。其中，耀才證券借出近10億元；輝立証券借出9.2億元；富途則借出20.41億元，息率低見2.28厘，高見3.98厘。
值得留意的是，富途早段為世茂服務借出27.7億元孖展，現縮減至20.4億元。
另一隻物管新股合景悠活(03913)次日招股，出現「抽飛」，導致孖展認購額縮至50.5億元，由超購約23倍，減至15.2倍。輝立証券首日借出18億元，惟至周二「腰斬」，僅錄8.1億元，富途亦見明顯的減少，由29.96億元降至15.2億元。
至於周二孖展截止認購的內房股金輝控股(09993)則孖展認購仍未足額。
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