新股專輯：資金備戰螞蟻　部分股份出現「抽飛」

世紀新股螞蟻集團招股在即，導致現時招股中的新股遇冷鋒。有券商透露，有客戶為預留資金認購螞蟻，故有部分招股中新股出現「抽飛」現象。

值得留意的是，富途早段為世茂服務借出27.7億元孖展，現縮減至20.4億元。

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