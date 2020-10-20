全球科技戰：Nokia專利戰獲勝　擬禁聯想在德銷售產品

外國傳媒報道，芬蘭科技巨企諾基亞(Nokia)和中國聯想之間的專利戰在今年9月有進展，德國慕尼黑法院在9月30日發出禁令，禁止聯想出售任何使用Nokia「H.264技術」(影像編碼技術)的產品，Nokia則最新表示，正尋求執行德國的裁決，意味着聯想包括個人電腦、筆記型電腦和平板電腦在內的產品，都將禁止在德國銷售。

報道指出，Nokia公司正尋求德國當局，執行德國慕尼黑法院9月的裁決，禁止銷售侵犯Nokia專利的聯想產品。而聯想則正在提出上訴，也表示Nokia拒絕以公平、非歧視性的方式，將其專利許可提供需要H.264技術的聯想，或第3方供應商，因此Nokia違反了其法律義務。

另有報道則指出，Noika除了選擇強制執行法院裁決外，也可以選擇和聯想達成和解協議。

Nokia和聯想之間的專利戰亦擴及美國、巴西和印度，美國國際貿易委員會(USITC)已對Nokia的專利侵權投訴展開調查，該投訴旨在尋求美國禁止進口聯想的筆記型電腦、平板電腦和桌上型機款。

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