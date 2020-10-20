樓價UPDATES：業主趕移民　元朗翹翠峰減價40萬沽貨

樓市再現移民減價賣樓個案，元朗翹翠峰套三房單位，業主移民減價40萬元沽貨，成交價810萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨20座高層5室，實用面積474方呎，兩房及方廳設計，獲外區客垂青，並斥800萬元入市，實用呎價約16,878元，新買家購入作自住之用。

●鰂魚涌太古城興安閣低層D室，實用面積583方呎，兩房則王間隔，望公園景，早於2019年8月以1,350萬元放盤，期間曾因疫情短暫封盤，最終獲區內用家以1,118萬元承接，實用呎價19,177元。

●西區縉城峰1座高層B室，實用面積559方呎，兩房及多用途房間隔，以1,570萬元易手，實用呎價28,086元，原業主於2010年4月以1,268萬元買入，持貨10年帳面獲利302萬元，單位升值近24%。

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九龍區

●長沙灣星匯居1座低層C室，實用面積518方呎，兩房間隔，望內園景，放盤僅1天，即獲買家以790萬元承接，實用呎價15,251元，原業主於2009年10月以402.1萬元購入，持貨11年帳面獲利387.9萬元離場，單位升值96%。

●西南九龍匯璽II第3B座高層D室，望市景，兩房間隔，實用面積約436方呎，以每月約23,500元放租約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價1,500元，以約22,000元租出，實用呎租約50.5元，新租客為「90後」夫婦，睇樓1次後即拍板承租。

●奧運站維港灣10月錄約8宗租務成交，與上月同期相若，其中2座中層E室兩房戶，望市景，實用面積約495方呎，以約21,000元放租兩個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以19,000元租出，實用呎租約38.4元。

●旺角新旺樓中層A室，實用面積約595方呎，三房間隔，原先開價860萬元，其後減價54萬元或約6%，日前最終以806萬元沽出，實用呎價約13,546元，原業主約於2016年8月以約460萬元購入，持貨約4年帳面獲利346萬元離場，賺價逾75%。

●鑽石山居屋鳳禮苑A座低層8室，實用面積407方呎，兩房一廳間隔，已補價自由市場原開價598萬元，減價30萬元，減幅5%，最終以568萬元成交，實用呎價13,956元，原業主於2010年購入上址，當時作價171萬元已補地價，持貨10年至今沽售，帳面獲利397萬元。

●茶果嶺麗港城10月至今暫錄約11宗買賣，平均實用呎價14,839元，包括15座高層G室，實用面積517方呎，享池園景及維港海景，原本開價828萬元，放盤兩個月，現以812萬元成交，實用呎價15,706元。

●將軍澳天晉3座中高層A室，實用面積874方呎，套四房間隔，另設工人套房，議價後以1,700萬元易手，實用呎價19,451元，原業主於2012年5月以1,059萬元入市，持貨8年帳面獲利641萬元，單位期內升值61%。

●天晉II期2A座高層D室，實用面積約703方呎，套三房間隔，2019年11月中開始放售，原先叫價1,450萬元，今年6月初減價至1,350萬元，最終以1,256萬元易手，大幅減價194萬元或13%，實用呎價約17,866元，原業主約於2016年8月以約960萬元購入，持貨至今4年轉手帳面獲利約296萬元，物業升值約31%。

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新界區

●馬鞍山曉峰灣畔4座高層E室，實用面積653方呎，三房兩廳間隔，望樓景，放盤4個月叫價850萬元，終獲買家以820萬元承接，實用呎價12,557元，原業主於2012年8月購入上址，當時作價450萬元，持貨8年多帳面獲利370萬元，期內升值82%。

●馬鞍山迎海．星灣21座中層D室，實用面積497方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以795萬元易手，實用呎價15,996元，原業主於2014年以522萬元購入，持貨6年帳面獲利約273萬元離場，單位升值約52.3%。

●大埔中心9座中層B室，實用面積371方呎，兩房間隔，開價590萬元，放盤15日，減價12萬元，減幅2%，速以578萬元成交，實用呎價15,580元。

●粉嶺翠彤苑9座複式單位，實用面積1,156方呎，三房間隔，以976萬元沽出，實用呎價8,443元。原業主於2001年3月以約346.5萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約629.5萬元或1.8倍。

●元朗翹翠峰1座低層B室，實用面積822方呎，三房連套房間隔，原叫價850萬元，業主移民賣樓，減價40萬元或約4.7%，以810萬元沽出，實用呎價9,854元。原業主2014年10月以約548萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約262萬元，升值約48%。

●元朗YOHO Town本月暫錄約10宗成交，近日單日連錄2宗成交，包括6座低層E室，實用面積432方呎，兩房間隔，叫價685萬元，議價後以672.88萬元易手，實用呎價15,576元。另一宗為1座高層H室，實用面積433方呎，兩房間隔，微減2萬元，以688萬元沽出，實用呎價15,889元。

●荃灣中心16座中層H室，實用面積374方呎，兩房間隔，原業主開價約518萬元，放盤3日減至503.8萬元即獲承接，實用呎價約13,471元。買家為外區上車客，特意帶同支票睇樓，考慮不久即落實入市。

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