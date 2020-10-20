新盤UPDATES：戰線擴大！九肚及屯門項目部署開售

新界區新盤戰線不斷擴大，繼大圍站大型項目首輪銷售成績報捷後，同區九肚亦有豪宅盤全速籌備登場。同時，新界西亦有全新大盤趕緊部署日內開價，料隨即開放示範單位及收票。

●沙田名日·九肚山擬周內開價

他認為，政府暫停推出空置稅，主要因應經濟情況作出的決定，事前未有與發展商溝通。同系西半山波老道項目仍等待通關後才推售。

長實地產投資董事黃思聰稱，近日沙田區市況熱鬧，項目樓書希望48小時內發布，希望盡快推售，兩房、三房及四房示範單位可望短期內開放。

項目共設266伙，包括22座洋房，而分層戶間隔由兩房至四房，實用面積479至1,228方呎，部分單位可享吐露港海景，景觀開揚。

●柏傲莊I下周日起一連兩天發售378個單位

該盤於本周一加推3號價單，提供378個單位，包括133個一房、104個兩房及141個三房戶，扣除最高折扣後，折實平均呎價21,560元，較首張價單高出約14%，整體折實售價介乎693.6萬至2,137.6萬元，呎價由18,116至27,987元。

●帝御‧星濤料日內開價 周內開放示範單位

新盤戰況加劇。屯門帝御·星濤全速部署登場。項目負責人林達民稱，銷售部署已進入直路，日內有機會開價，價格料較首期為高，存在7%至8%差距，示範單位料周內開放予公眾參觀，維持本月內開售目標。

他預計，明年樓價將拾級而上，目前屬入市好時機。另方面，項目特別引入兩個機械人，日後將協助屋苑管理，為香港住宅樓盤罕見。

●御半山兩期加價最多11% 周六賣8伙

為回應市場需求，今天(20日)亦上載新銷售安排，第1及2期各提供4伙，合共推出8伙應市，實用面積由312至591方呎，當中包括1伙一房、 1伙一房連儲物房、3伙兩房 及3伙三房。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,417元，折實售價由550萬至931.37萬元，呎價由15,415至17,959元。該批單位將於本周六(24日)上午11時開始以先到先得形式出售。

●旺角利奧坊．曦岸周六推售38伙

旺角利奧坊‧曦岸剛加推價單4號，共涉50伙，包括34伙一房及16伙開放式單位，折實售價介乎逾460.25萬至逾645.04萬元，折實呎價由22,345至26,284元。項目同日上載全新銷售安排，推出38伙於本周六(24日)發售，當中包括30伙一房戶及8伙開放式單位。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299