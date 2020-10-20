新威國際建議股本重組 以遵守上市規則
2020年10月20日 20:23
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新威國際(00058)公布將進行股本重組，完成後公司之法定股本將為10億港元，分為100億股每股面值0.10元之經調整股份，而公司之已發行股本將削減至1,796萬元，分為1.79億股已發行經調整股份。
由於現有股份成交價為0.065元，董事會建議進行股份合併，以遵守上市規則之買賣規定。
按每股現有股份0.065元計算，合併股份的理論交易價格將為0.325元。因此，預期建議股份合併，將令合併股份於聯交所之成交價相應上調，因此，建議股份合併將令公司符合上市規則項下之買賣規定。
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