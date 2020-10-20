【悲情樓市】私樓跑輸居屋　登峰‧南岸三年僅升值3.4%

環球經濟動盪不穩，本港二手樓價繼續受壓，私樓業主爭相劈價下，樓價一直「升唔起」。香港仔登峰‧南岸一個一房單位，減價約10%後，以520.5萬元沽，三年僅升值約3.4%。相反，政府資助房屋「賣大包」，淡市下續成升價火車頭，新居屋尚翠苑辣招期屆滿後轉手，未補價第二市場樓價升值近1倍。

中原吳敬彰稱，登峰‧南岸單位租賃市場表現不俗，但個別以高按息入市的業主，都願意擴大議幅出貨。如上述中層D室，實用面積254方呎，8月放盤叫價580萬元，上月已兩度減價至530萬元，終再降價9.5萬元沽出，呎價20,492元。原業主2017年初以503.4萬元購入，帳面只獲利17.1萬元。料蝕使費離場。

相反，政府折讓推出的新居屋，在額外印花稅期鬆綁後，連錄多宗大賺個案。該行林恩信指，屋苑剛滿三年辣招期(以完成交易日期起計)，9月至今錄至少12宗二手轉讓，其中C座高層10室，實用面積438方呎，兩房間隔，第二市場叫價560萬元，減至558萬元成交，呎價12,740元，原業主持貨3年，帳面獲利280萬元。

●嘉湖山莊低價沽樓呎價再穿萬元

事實上，私樓業主未獲補貼，睇淡後市下，「斬纜」低價沽樓。天水圍嘉湖山莊成交呎價頻頻低於1萬元。祥益地產謝利官透露，該盤樂湖居5座低層A室套三房戶，實用面積636方呎，九月底開價650萬元，外區客四日內三度到區內睇樓，議價後終以618萬元承接，呎價約9,717元。

而青衣灝景灣套三房單位，今年樓價首見跌穿千萬。美聯李貫甡透露，該盤2座極低層D室，實用面積658方呎，上月初叫價1,080萬元放售，近日獲同區租客洽購，減價至986萬元售出，呎價14,985元。

●太古城另類單位呎價1.47萬元

市區藍籌屋苑同時失守。該行吳肇基表示，鰂魚涌太古城隋宮閣低層B室套三房戶，減至約1,230萬元獲用家購入，呎價約15,669元，低市價約2%。而同屋苑寶安閣中層戶，六月開始放盤，最終大劈342萬元，以1,038萬元沽，呎價約14,703元。據了解，單位同層曾發生事故，做價低市價約25%。他又指，樓市撤辣可以幫助更多買家入市，亦令有需要資金周轉業主可即時套現解困。另市傳茶果嶺麗港城一個同類型單位，亦僅售665萬元，呎價1.29萬元。

美聯曾金凡表示，東半山及跑馬地今年首10個月暫錄390宗二手成交，相比去年同期447宗，下挫約12.8%，業主叫價取態亦有回所軟，今年所錄成交佔116宗實用呎價介乎1.5萬至2萬元，佔比例接近三成，比率亦較去年約23%，上升接近7個百分點。

另外，忠誠拍賣周三舉行物業拍賣會，將推出約18項物業，包括減價翻拍的大嶼山澄碧邨19座中層B室，實用面積822方呎，最新開價280萬元，呎價3,406元。資料顯示，上址於今年七月曾以300萬元推拍，惟最終未能售出，是次開價下調20萬元，減幅約6.7%。

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