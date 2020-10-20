新股專輯：萬國數據周三起招股　入場費8686元

中資概股念陸續有來！中國數據營運商萬國數據(美股：GDS)來港第二上市，採取全電子申請程序，周三起至下周二(21至27日)招股，每股招股價上限為86港元，每手100股，入場費8,686.66元，10月27日定價。

該公司是次發行1.6億股新股，95%為國際配售，5%為香港公開發售，集資最多137.6億元。每8股香港股份，等於1份美國預託股票(ADS)。周二(19日)其美股收市價為81.94美元，按1美元兌換7.75港元計，相當於每ADS為79.38港元。換言之，是次招股價較美股存有溢價。

值得留意的是，該公司以「同股不同權」架構上市。每股B類不同投票權股份享有20票投票權，全由公司創始人、主席兼首席執行官黃偉持有，其總投票權達52.9%。新科電信媒體(ST Telemedia)透過旗下STT GDC持有38.3%股份，其投票權約17%；資產管理公司American Century Investments Managemen持股5.7%，投票權僅2.5%。

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