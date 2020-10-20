港銀須申報疑觸犯國安法交易

由香港銀行公會制定、香港金融管理局提供意見的最新「打擊洗錢或恐怖分子資金籌集常見問題」(下稱「常見問題」)，於已9月下旬公布，當中列明，任何涉嫌違反《港區國安法》的金融交易，銀行須通過「可疑交易報告」將有關違規行為向警方報備。

雖然銀行公會的該「常見問題」文件不屬於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的一部分，但銀行履行監管責任時會將「常見問題」與指引一併考慮。「常見問題」的最新版本增加了多個與《港區國安法》相關部分，指明凡懷疑觸犯國安法的交易，銀行均須申報。

金管局發言人指，銀行公會在徵詢金管局的意見後，於2018年制定了有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題，以協助銀行了解有關要求。「常見問題」會不時更新，因應銀行要求最近一次在今年9月更新。

發言人補充，一般而言，銀行在營運時必須實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測可疑交易並向執法機構報告以作調查，強調就可疑交易報告的相關國際標準及金管局要求，並無任何改變。必須注意的是，銀行在偵測及報告可疑交易時並不需要考慮相關行為的性質。

《港區國安法》實施以來，滙豐銀行及渣打銀行(香港)因公開支持該法而遭受批評。外媒引述銀行合規人員指，倘若有親中的知名人士指控某人違反國安法，銀行實無法不進行調查工作，如果銀行不確定該人士是否違法，對銀行而言，最安全的方法是「上報勝於不報」。

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