道指高開155點　IBM逆市跌逾4%

據報華府與國會就新一輪刺激經濟方案的分歧縮窄，消息帶動美股周二(20日)早段反彈，道指高開155點，報28,351點，以科技股為主的納指升80點，至11,559點。

美企業績陸續出爐，全球最大消費品生產商寶潔(P&G)首季度純利達42.8億美元，增加逾19%，每股賺1.63美元，遠好過預期的1.42美元，期內收入升9%至193.2億美元。P&G股價早段升2.45%至145.38美元。

「藍色巨人」國際商業機器(IBM)第3季經調整後每股賺2.58美元，大致符預期，但期內收入減少2.6%至176億美元，連跌3季，並且沒有提供業績指引，股價早段挫4.65%至119.68美元。

網絡電視Netflix周二收市後公布季績，股價早段報528.38美元，跌0.44%。

摩根大通策略員指出，美國科技股第3季業績預期表現理想，但同時其相對盈利亦似乎已見頂，或觸發投資者轉為吸納其他股份。據統計顯示，納指100指數企業未來一年的每股盈利預測，自8月以來一直落後標指成分企業。

另外，消息指，高盛就捲入馬來西亞的「一馬基金」(1MDB)貪腐案醜聞，快與美國司法部達成和解協議，同意支付20億美元罰款。高盛股價早段升0.44%至206.59美元。

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