特朗普未絕望？拜登獲勝機會降至87.3%
2020年10月20日 22:01
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特朗普（Getty Images圖片）
外國傳媒報道，根據民調分析機構FiveThirtyEight的選舉預測模型，拜登在選舉人團選舉中獲勝的機率從10月19日的87.6%，下降到87.3%。預計他將贏得538張選舉人票中的334張。
該模型估計，特朗普的獲勝機率是12.3%，高於10月19日的11.9%。
根據該模型10月20日的運行結果，在全民投票中，特朗普有4.1%的機率獲勝，拜登為95.9%。特朗普全國民調平均支持率在10月20日達到42%，10月19日為41.8%，拜登平均支持率從10月19日的52.4%，降至10月20日的52.2%。
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