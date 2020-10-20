【世紀大刁】英特爾出售記憶體業務　為打中美科技戰

半導體巨頭英特爾(Intel)宣布出售NAND記憶體業務予南韓SK海力士，涉資約90億美元(約702億港元)。市場相信，英特爾將盈利未達標的業務套現後，可集中資源發展落後於台積電及三星電子的尖端晶片製程，增強美國自家晶片供應，鞏固中美科技戰的技術領先優勢。

NAND記憶體強在沒有電源仍能保存資料，問題是記憶體價格波動，業務「好睇未必好食」。另一美國記憶晶片大廠美光科技(Micron)的行政總裁梅赫羅特拉(Sanjay Mehrotra)不久前才說，記憶體業務的定價權在三星電子手上，廠商如要提高盈利就只好減少投資。

事實上，英特爾包括NAND記憶體在內的「非揮發性記憶體解決方案業務」曾連續3年「見紅」，財務總監戴維斯3月時曾說，記憶體前景有改善，惟回報仍未達標。這宗繼英偉達(Nvidia)吞併英國晶片設計公司ARM後另一宗轟動半導體業的「巨刁」，目標是明年底要取監管機構批准。

經此一役，SK海力士成為NAND記憶體業界僅次三星電子的廠商，可望抵擋中國記憶體旗艦長江存儲的威脅，因該公司本與英特爾共佔全球NAND記憶體逾兩成份額，連同三星電子的逾三成，南韓可謂掌握「半壁江山」。惟英特爾仍會保留用於數據中心的Optane高檔記憶體系列。

南韓證券界着眼SK海力士將接收英特爾的大連廠房和相關知識產權，因該廠生產英特爾最先進的立體NAND，透過讓記憶元件向上堆疊解決資料儲存量增加與晶片面積間的矛盾。即使SK海力士今次收購財務負擔不輕，長遠整頓業界過度投資也是好事。

英特爾最煩惱是其7納米中央處理器(CPU)產品因自家廠房良率不佳，面世時間被迫推遲，市場份額流失至早就變陣專攻晶片設計、把生產外判的超微半導體(AMD)。正主導公司「瘦身」的英特爾行政總裁斯旺希望運用交易所得資金投資人工智能(AI)和5G等增長快速的領域。

雖然美國早前有半導體業界組織呼籲美國政府未來十年斥340億美元(約2,652億港元)資助半導體研發，惟英特爾終是自負盈虧的上市公司，改善財務體質支撐研發，對美國更有利的方針。英特爾月初才再中標美國國防部的軍用半導體的合約，斯旺不諱言「隨着愈來愈多半導體生產工序設於海外，國防部很想保證關乎國家安全的先進半導體能在美國本土製造」。

券商Raymond James則估計，英特爾若退出記憶體業務，一年自由現金流增20億美元。

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