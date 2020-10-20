全球備戰！美軍工企業洛歇馬丁「疫」市上調盈利預測

外國傳媒報道，今年絕大多數產業都受到疫情衝擊，國防可謂是例外，例如洛歇馬丁(Lockheed Martin)就因F-35戰機的交付量增加，而在周二(20日)上調全年業績預測。

洛歇馬丁公布，第3季每股盈利從去年同期的5.66美元，升至6.25美元，優於市場預期的6.09美元，整體而言，淨利潤為17.5億美元。該公司同時上調2020年全年預測，每股盈利從23.75美元至24.05美元之間，上調至24.45美元，淨銷售額則從635億至650億美元之間，提高至652.5億美元，又預期2021年淨銷售額可再增長3%至670億美元。

該公司上調盈測是因各國政府對軍事武器的需求不減，尤其是F-35戰機，今年第3季交付了31架，多於去年同期的28架。

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