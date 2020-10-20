美聯工商舖獲要約人提購　周三復牌

緊隨美聯分派完成後，要約方(主席黃建業及一致行動人士)收購人集團及美聯集團所持公司投票權，將由約63.07%降至約41.09%，而要約方收購人集團成員所持公司投票權將相應由約29.23%，增加至約41.09%。因此，根據收購守則規則26.1，須作出強制性現金要約，每股現金0.09587港元，較停牌前折讓約0.14%。

公司已向聯交所申請於周三(21日)上午9時正起恢復股份交易。

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