諾獎得主斯蒂格利茨敦促銀行糾正「不良活動」

外國傳媒報道，諾貝爾經濟學獎得主、美國前總統克林頓顧問斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)表示，美國的銀行業已經不再向小企業提供貸款，隨着美國正從新冠肺炎大流行中恢復過來，需要重新引導銀行來實施這一使命。

斯蒂格利茨周二(20日)表示，「問題是，銀行在過去的30年裏將注意力轉向發行衍生品、信用違約掉期、交易以及大宗商品業務：他們發現了更多賺錢的方式。」

斯蒂格利茨指出：「如果銀行停止他們的一些不良活動，例如市場操縱、掠奪性貸款，並鼓勵他們按照自己的職責行事，即向小企業提供貸款，我認為這實際上會創造更多的機會。」

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