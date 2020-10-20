克魯格曼：美國此刻推赤字支出　才是負責任

經濟學家克魯格曼(Paul Krugman)在外國媒體撰文呼籲，為了讓新冠肺炎疫情衝擊下的經濟振衰起敝，也為了投資未來，現在是美國大舉支出的時刻，而且無須憂心錢從哪裡來，因為就目前和至少未來幾年而論，大規模赤字支出不僅恰當，也是負責任的政府應做的事。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在文中表示，假如民主黨總統候選人拜登11月勝選，至明年1月就職，他將接手一個遭疫情蹂躪的經濟，在確診病例數和住院人數仍快速攀升的情況下，經濟想充分復甦也難。

這意味提供新一輪大規模財政紓困至關緊要，尤其是對財務陷入困境的失業者和州與地方政府。這主要是人道援助，包括幫助一般家庭付房租和填飽肚子，以及協助城鎮避免大砍必要的服務。此舉也有助於避免萬一消費者和地方政府大砍支出，而使經濟掉落向下沈淪的漩渦。

克魯曼說，除了重振疫後經濟外，也應投資美國的未來。他表示，多年來公共支出不足，已導致美國基礎建設破舊不堪，亟需升級。尤其應大舉投資於環境永續的經濟；也應投資教育，培育孩子們成為健康、有生產力的成年人；美國在援助家庭方面的支出，與其他富裕國家相比，也「低得可恥」。

那麼，這些投資的錢打哪兒來呢？克魯曼說，這是差勁的問題。

常聽人說，「管理政府應有如經營企業」，克魯曼認為這從許多方面來看是很差的類比。但話說回來，精明的企業在面對大好投資機會，且可取得便宜資本時，他們會做什麼？想必是籌措大量資金。

克魯曼說，美國政府現在也面臨同樣的情況：此刻全球儲蓄過剩，個人想存錢的總和，超過企業願意投資的資金總和。這造成的情況是民間儲蓄似乎無處去，令政府借貸成本極低。今年2月，在疫情尚未把美國經濟拖入衰退時，美國長期的抗通脹債券平均利率為負0.12%，比0%還低。

他說，在這些情況下，聯邦政府若不着手大規模舉債，籌措投資未來所需的資金，其實反而「不負責任」。

但是，該不該憂慮政府債台築得更高呢？克魯曼說，不必過慮。

他說，政府可用低利率借錢，特別是在發債利率遠低於經濟長期成長率之際，債務根本不是大問題。不會對政府償債能力構成威脅；也不至於顯著排擠掉民間投資。而這些並非「激進」看法，完全是「主流」觀點，從國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家、奧巴馬政府的頂尖中間派經濟學家，到現任聯儲局主席鮑威爾，都表示支持。

換言之，如果拜登勝選，拜登政府大舉支出有強大的經濟論據支持，先是讓美國經濟從疫情衝擊脫困，然後再為美國打造更亮麗的經濟未來。

問題是：政治力會不會從中作梗？在特朗普主政時對減稅推升預算赤字默不吭聲的共和黨，會不會突然在民進黨人入主白宮後宣告債務構成生存危機？中間派和新聞媒體會不會也跟著附和「赤字歇斯底里」？還有，拜登團隊成員會不會因此而畏縮退卻？

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