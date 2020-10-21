東方日報B2：螞蟻上市　港股現熊蹤？

●螞蟻：料凍資數萬億 專家驚散水

由螞蟻集團旗下的數碼支付平台支付寶早前屢傳被中國證監會調查，以至美國擬將其列入貿易黑名單，上市進程可謂一波三折。然而，全城已磨拳擦掌準備認購新股，估計凍資額或達數萬億元。信誠證券聯席董事張智威直言，螞蟻新股認購反應肯定熱烈，已接獲許多投資者查詢何時上市。他稱，螞蟻即將啟動招股，相信其他科網股會借勢炒上，帶動大市氣氛短期向好。

對於歷來不少受熱捧巨無霸新股在首掛後，港股短暫瘋狂後隨即迎來大冧市，他坦言有憂慮，因螞蟻上市撞正美國總統大選，下月股市勢有大波動，恐向下調整，但指傳統基金大戶將進行「年結」，加上新股會繼續趕尾班車上市，料12月仍有力支撐大市。

雖然恒指年內累挫12.84%，以點數計，市況有別於往時，但科技股整體估值確實偏貴，加上中美混戰及疫情陰霾，張氏認為恒指難重返今年初高位。

●閱文：首掛賺萬元 大市兩月後見頂

●阿里 : 問鼎新股王 難逃金融海嘯

去年回港第二上市的阿里巴巴，股價於周二曾創上市新高，但相信不少散戶仍記得阿里曾經於2007年11月上市，以15億美元的集資額問鼎當年新股王。

港股同年8月傳出中央推「港股直通車」，一直暴升至10月底的31,958點後，2008年金融海嘯便接踵而至，加上直通車最終遭煞停，恒指在2008年10月暴挫至10,676點。

●Tom.com : 食正科網熱 恒指炒高後尋底

堪稱香港科網股鼻祖的Tom.com，在2000年3月登陸港股創業板，當時上市編號為「08001」，被老一輩稱為「糖多金」。基於「食正」美國掀起的科網熱潮，招股期間銀行未開門已有數以百計人士排隊，五萬本招股書更於兩小時內派光。恰巧地，同年同月港股炒爆，恒指在3月28日升至18,301點見頂後不斷尋底，次年9月更跌至8,894點，衰至2003年「沙士」後方揭開新一頁。

●北控：超購1250倍 次年陷金融風暴

於1997年5月底上市的北京控股，獲紅籌概念股光環加持，曾引發散戶瘋狂認購。公開發售最終超額認購超過1,250倍，由於個人認購額達2,340億港元，導致當時銀行隔夜拆息一度直飆至最少兩年新高。

可惜同期恒指於8月7日升至16,820點的盤中高位後見頂，次年亞洲金融風暴來襲，港股8月挫至6,544點，期間暴冧六成。

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