矛頭直指中國！白宮貿易顧問：美國疫情損失　這筆帳要算清

外媒報道，美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)於周一(19日)在華盛頓智庫哈德遜研究所發表演說，期間再對華開火，稱由施行不公平貿易的經濟戰到「攻擊美國政治制度」的資訊戰，中國對美國發動多面的攻勢。

新冠肺炎病毒源頭未有定論，納瓦羅在演說中直言病毒是中國共產黨的產物，指病毒給美國帶來的生命和經濟損失，「這筆帳必有到期的一天」。不過，納瓦羅強調，儘管中美對抗升級，但相信雙方不會發生軍事衝突，因為特朗普任內作出很多追求和平的舉措，而中國亦不希望跟美國開戰。

事實上，新冠肺炎疫情嚴重衝擊美國經濟，美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)與哈佛經濟學家David Cutler稍早前預期，疫情大流行對美國經濟所造成的破壞，以及美國市民承受的生命和健康損失，恐高達16萬億美元，相當於美軍自2011年9月11日至今戰爭支出(包括阿富汗、伊拉克和敍利亞)的兩倍以上，亦即是2007至2009年金融海嘯所損失的4倍！

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