歐股個別發展　Dufry急飆一成

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報5,889點，升4點或0.08%；法國CAC指數收報4,929點，跌13點或0.27%；德國DAX指數收報12,736點，跌117點或0.92%。

個股方面，瑞銀集團全日升2.65%，此前集團公布第三季度淨收入為21億美元，較去年同期增長99%，好過市場預期。

德國寶馬汽車初步估計，第三季度自由現金流達到30.7億歐元，較市場預期為多，股價收市靠穩升0.71%。

中國電商巨頭阿里巴巴入股全球最大免稅店Dufry，Dufry披露以每股33.22瑞士法郎的價格發行新股後，預計籌集8.2億瑞士法郎，股價收市急升10.08%。

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