美股收市：道指升113點　IBM急挫逾6%

美國財政刺激方案談判限期在即，美國股市周二(20日)做好。道指收報28,308點，升113點或0.4%；標指收報3,443點，升16點或0.47%；納指收報11,516點，升37點或0.33%。

美企業績陸續出爐，全球最大消費品生產商寶潔(P&G)首季度純利達42.8億美元，增加逾19%，遠好過預期，P&G股價收市升0.4%。國際商業機器(IBM)第3季經調整後每股賺2.58美元，大致符預期，惟股價全日挫6.49%。

摩根大通策略員指出，美國科技股第3季業績預期表現理想，但同時其相對盈利亦似乎已見頂，或觸發投資者轉為吸納其他股份。據統計顯示，納指100指數企業未來一年的每股盈利預測，自8月以來一直落後標指成分企業。

美國眾議院議長佩洛西設下本周二是財政刺激方案達成協議的最後期限，分析認為，考慮到參眾兩院的立法程序，如果10月20日前雙方仍難達一致，則法案很難在大選前達成。然而美國白宮經濟顧問庫德洛表示，即使白宮與民主黨就新紓困方案達成共識，由於時間所限，幾乎無法在11月3日總統大選前推行紓困計劃。

Delos Capital Advisors的首席投資策略師Andrew Smith指出，本周未能通過刺激性交易不會使經濟重回衰退，但會錯過使復甦更加平穩的機會。

另外，對於周一道指跌逾400點收市，摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson認為，這表明回調尚未結束，預計在本輪牛市恢復之前，短期內美股最有可能出現回調10%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299