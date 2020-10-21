Netflix上季用戶增速遜預期　股價盤後急跌5%

串流媒體巨擘Netflix公布，於第三季，收入按年增22.78%至64.4億美元，大致符合市場預期；淨利潤7.89億美元，按年增18.64%，但不及市場預期的9.71億美元。

Netflix股價在盤後交易時段急跌5.98%，報494美元。

第三季付費用戶淨增加220萬個，不及市場預期的357萬個，此前連續兩個季度均淨增超過1,000萬個，主要由於新冠肺炎疫情，刺激了「宅經濟」發展。第三季底該公司的自由現金流上升至創紀錄的11.45億美元。

Netflix預計，第四季每股盈利將錄1.35美元，市場預期0.97美元；收入將錄65.7億美元，市場預期65.9億美元；付費用戶數將增加600萬，市場預期增加654萬。

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