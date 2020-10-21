【數碼商機】內地數碼平台的小組模式戰勝大集團

新經濟和舊經濟最大的分別就是，舊經濟的策略是基於競爭，而新經濟或智能企業講求的是合作。組織不再是需要管理和控制的靜態層級結構，改為動態、容易改變的互連參與者網絡，靠使命感和商機來吸引他們參與。

韓都衣舍的創辦人趙迎光懂得新經濟的玩法，他是時裝界的外行人，但外行才能顛覆行業，比內行更能做強做大，2006年他跑到南韓，一口氣簽了200多個服裝品牌的代理，協助他們在中市場上銷售，若果用舊經濟靠管理的模式去經營，打造垂直式團隊不知要花多少時間才行。但他知道新經濟是玩平台玩合作，他跑到校園裏面招聘創業者，三個人一組，一個美工、一個商務和一個客服，是典型小網店的架構，每小組給他10萬元的貨，即是在200多個服裝品牌去挑，然後用自己的平面設計圖片或穿搭示範放上網店去賣。

由於10萬貨售出，7成歸團隊，並任由自行分配，3成歸公司，內地大學生有人打本給他們創業，又全面放權，大家都拚命做，6年之內從20萬做到30億的銷售額。今天光是雙十一全天的銷售額已超過5億，靠的是小組制或稱之為海星式經營模式。團隊發展成2,000多人的團隊，每年開發3萬多款商品，比Zara 2萬2千款還要多，成為全球第一。

機動式的小組實現了責任和權利的統一，企業就變成了公共服務平台，這就是新經濟以平台為商業模式的一大案例。今天的年輕人不喜歡被管，着令他們拚搏靠的是使命感，其口號--讓時尚再年輕一點，絕對能吸引一些自以為可帶動潮流的年輕人加入，先加入的團隊由於累積了經驗，更可以培育新的團隊產生裂變，令團隊迅速在幾年間壯大。有心在互聯網玩平台概念的人需多花工夫深入研究。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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