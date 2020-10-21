香港醫思醫療8524萬元收購婦產科業務51%股權

目標公司主要在婦產科領域提供醫療服務。

截止本公告，目標公司於香港營運4間診所，並有8名婦產科註冊專科醫生。目標公司同時提供香港以外地區的體外人工受孕之轉介服務。

惟須受協議的條款所規限，專科醫生向集團保證截至2028年3月31日共8個財年之目標公司的累計經審計之稅後溢利應不少於約1.66億元。

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