香港醫思醫療8524萬元收購婦產科業務51%股權
2020年10月21日 07:14
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香港醫思醫療集團(02138)公布，集團與一名在香港醫務委員會在專科醫生名單之婦產科註冊專科醫生訂立有條件之買賣協議，據此，集團收購由專科醫生全資持有的目標公司已發行全部股本之51%，總代價為現金8,524.9萬港元。
目標公司主要在婦產科領域提供醫療服務。
截止本公告，目標公司於香港營運4間診所，並有8名婦產科註冊專科醫生。目標公司同時提供香港以外地區的體外人工受孕之轉介服務。
惟須受協議的條款所規限，專科醫生向集團保證截至2028年3月31日共8個財年之目標公司的累計經審計之稅後溢利應不少於約1.66億元。
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