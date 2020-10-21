高豐向日企收購治癌藥品大中華地區67%開發及產銷權

根據收購認購協議，公司已有條件同意向賣方發行8,100萬股代價股份，佔公司擴大後已發行股本約10.99%，發行價為每股代價股份0.47元，較上日收市價0.55元折讓約14.5%；總發行價約為3,810萬元。

此外，公司計劃向商人王元元配售1,260萬股股份，佔公司擴大後已發行股本1.71%，每配售價同為0.47元。

認購事項所得款項淨額約為530萬元，公司擬用於收購事項完成後6個月內在中國設立新的營業點，及進一步研發向國家藥品監督管理局登記的藥品。

益新(香港)主要業務為醫療諮詢服務，而EPS益新株式會社主要業務為分銷非臨床基礎研究用材料及提供臨床研究支持服務。

公司目前預期將於完成收購認購協議後9個月內自國家藥品監督管理局獲得開始藥品臨床I期試驗之批准，並將於完成收購認購協議後18個月內自國家藥品監督管理局獲得開始藥品臨床II期試驗之批准。

有關藥品乃通過採用於2000年在日本發現之永生化細胞表達減弱(Reduced Expression in Immortalized Cell，簡稱REIC)基因之基因治療針對癌症治療法開發出的產品。癌細胞中的REIC基因導致癌細胞選擇性死亡及各種實體腫瘤之癌症免疫激活。藥品已於2020年在美國進入臨床II期試驗。

收購事項完成後，買方及賣方關連公司將成立一間合營公司，以繼續研發(包括但不限於改良、調配及或合成)藥品；及向國家藥品監督管理局作出相關申請。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299