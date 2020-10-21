【旅業蕭條】國泰航空宣布削8500職位　香港炒5300人　港龍停運

另外，國泰航空集團(包括港龍)將整體削減約8,500個職位，約佔集團總數3.5萬個職位的24%。在該8,500個職位中，未來數周將裁減約5,300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。由於近月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節流措施，其餘2,600個職位現已懸空。國泰航空將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。

國泰指出，是次重組成本約22億港元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出13億元的遞延稅項資產減值。在編製國泰航空集團截至2020年12月31日止年度經審核財務報表時，將考慮計入其他減值及支出。儘管港龍航空停止營運，公司將確保國泰港龍航空有足夠資金履行其承諾及責任。

國泰表示，新冠肺炎大流行為航空業帶來嚴峻的挑戰，公司已着手進行該公告所述的資本重組計劃，推行了多項現金保存措施，包括暫停非必要開支、推遲飛機交付、推出特別休假計劃及實施高級管理層減薪。即使作出多番努力，公司每月仍然流失15億至20億元現金。預計是次重組將使集團於2021年每月減少約5億元的現金支出。

國泰認為，未來前景仍然非常不明朗，而復甦步伐顯然相當緩慢。根據國際航空運輸協會的預測，航空客運量須待2024年才有望回復至疫情前的水平。因此管理團隊認為，在各項可能出現的情況中，公司以負責任的態度所能採取最樂觀的方案，是將2021年公司的客運運力縮減至遠低於2019年的50%。假設現行研發的疫苗證實有效並能於2021年夏季成功在全球推出，公司預期明年上半年的客運運力將遠低於25%，但預計明年下半年的客運運力將會逐步回升。

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