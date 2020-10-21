【樓民熱話】80後拖欠供款年增7成！銀主盤飆升勢推冧樓價？

環聯《2020年第二季信貸行業分析報告》顯示，上半年整體按揭的逾期還款率上升，屬於千禧世代的年輕人，即1980年至1994年生(年齡26至40歲)，該類別的拖欠個案按年大增72%達184宗；而感覺財政相對穩陣的X世代，即1965年至1979年生(年齡41至55歲)的成熟人士，雖然上升幅度不如前者，但數量多達426宗，增幅41%。上述是今年上半年的拖欠狀況，下半年至明年又將如何？

據政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇預測，新冠病毒疫苗要明年9月至10月才做到全民接種，即疫情仍要延續多一年。與此同時，政府的救市措施卻不增反減；9月中公布的第三輪防疫抗疫基金僅240億港元，當中更有130億港元需要採購疫苗；而計及三輪防疫抗疫基金支出逾3,000億元，可見第三輪基金「大縮水」。或反映港府財政捉襟見肘，無力再大規模救市，未來1年失業率將有增無減。

失業率上升，拖欠供款只會愈來愈多。但不要忘記，今年2月開始，香港各銀行已向供樓客戶提供「還息不還本」計劃，據金管局資料，截至5月15日，有逾9,600宗涉及住宅按揭的「還息不還本」及應急貸款等申請。時至今日，上述數字只會更多，可惜金管局未再更新數據。

其實，「還息不還本」有效減低供款近6成，以借貸400萬元為例，目前利率2.25厘、供樓25年計算，原本每月供款17,445元；申請「還息不還本」後，每月僅付7,043元利息，開支大減59.6%。而就算如此，仍然有人開始拖欠供款，可見不少供樓家庭財政爆煲。

目前，各行各業生意難做，裁員、減薪愈來愈普遍，隨時間推移，原本有積蓄「慢慢搣」的供樓人士都會加入拖欠大軍。屆時難道要求銀行「開善堂」，免卻失業人士供樓？因此，銀主盤增加已難以避免，樓價自然難逃大跌命運。

東網產經專欄作者 林南冧

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