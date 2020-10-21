【股市估市】陳錦興：新iPhone利好手機供應鏈

Apple今年推出4款5G新iPhone手機，包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，價格並無提高，對「果粉」有吸引力。

雖然新機欠缺新功能，但市場初步反應理想，而iPhone換機需求大，加上內地的預訂數字強勁，預期在整個第四季度，手機供應鏈都會受到新iPhone的銷售所推動。

進入5G年代，手機鏡頭有不斷升級的趨勢，這對技術領先及處於龍頭地位的舜宇有利。可預期舜宇未來兩年盈利平均增長達20%，明年預測市盈率22倍，估值合理。建議130元吸納，目標價為150元，止蝕位可訂於120元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興

(作者為註冊持牌人士)

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