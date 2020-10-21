【股市估市】陳錦興：新iPhone利好手機供應鏈
2020年10月21日 08:00
東網電視更多新聞短片
恒生指數於24,800點出現明顯阻力，料由於投資者觀望美國大選、環球疫情發展及內地十四五規劃。板塊方面，手機設備板塊回勇，蘋果公司(Apple Inc.)推出5G新iPhone，料對產業鏈起帶動作用。舜宇光學科技(02382)今年處大型上落市，主要是手機行業變化大，然而經過近一年的調整，手機供應鏈趨勢漸明朗，應有利舜宇持續反彈，短線可留意。
Apple今年推出4款5G新iPhone手機，包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，價格並無提高，對「果粉」有吸引力。
雖然新機欠缺新功能，但市場初步反應理想，而iPhone換機需求大，加上內地的預訂數字強勁，預期在整個第四季度，手機供應鏈都會受到新iPhone的銷售所推動。
舜宇九月的手機鏡頭及手機攝像模組出貨量分別按年增長16%及22%，至1.675億件及5,900萬件。首九個月計出貨量則按年升18%及20%，數據反映營運狀況不俗。雖然來自華為的訂單下滑，但預期華為手機鏡頭降低規格的影響有限，舜宇亦可受惠於其他Android客戶的訂單提升，例如三星、小米(01810)、OPPO及vivo。
進入5G年代，手機鏡頭有不斷升級的趨勢，這對技術領先及處於龍頭地位的舜宇有利。可預期舜宇未來兩年盈利平均增長達20%，明年預測市盈率22倍，估值合理。建議130元吸納，目標價為150元，止蝕位可訂於120元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興
(作者為註冊持牌人士)
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！