【市前重點睇】道指升113點　金價升上1911美元

●美匯指數跌至93.06，離岸人民幣(CNH)高見6.6572，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.5，歐元升上1.183，英鎊企1.2955。金價漲至1,911美元。布油報43.16美元，紐油高企41.44美元。道指期貨升逾百點。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出23.25億港元，全日累計沽出108.5億港元，令銀行體系結餘在10月22日增至3,647.17億港元。

●串流媒體巨擘Netflix第三季付費用戶淨增加220萬個，不及市場預期的357萬個，股價在盤後交易時段急跌5.98%，報494美元。

●社交媒體公司Snap公布，今年第三季，收入按年增52.17%至6.78億美元，股價於盤後交易時段急升22.9%，報34.99美元。

●美國9月新屋動工升1.9%，遜預期。

●美國10年期國債孳息率升1.67點子，報0.7857厘。

●即月恒生指數夜期收報24,561點，升59點，低水9點，成交14,288張。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報24,578點，升9點。

●紐約11月期油於結算日收報每桶41.46美元，升0.63美元或1.54%；紐約12月期油收報每桶41.7美元，升0.64美元或1.6%。

●紐約12月期金收報每安士1,915.4美元，升3.7美元或0.2%，連升兩日。

●歐洲央行行長拉加德稱，新冠肺炎疫情反彈對經濟前景構成清晰風險，暗示決策者將加緊採取更多貨幣刺激措施。

●疫情示威夾擊，泰國經濟今年恐萎縮7.8%。

●中移首3季純利816億人民幣，按年降0.3%。

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