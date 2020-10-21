【專家點評】鄭勤龍：散戶不宜過於進取

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天澤履》變《乾為天》之中。在易經，「天」代表運行不息的動能，以及剛健不屈的生命力，今「履」卦和「乾為天」卦皆帶有「天」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指的走勢或將先低後高。

承接上周預示恒指在短期內的反彈或已屆尾聲的《雷火豐》變《澤風大過》卦，恒指上周三在24,808點開市後便轉勢回落，於翌日更大跌越500點至24,100點水平，將先前市場憧憬國家領導人南巡或有新政策出台的升幅全數回吐，可說是應驗了盛滿了肉的豆所越過的幅度越多，將來所帶來的調整幅度便會越深的《雷火豐》變《澤風大過》卦。昨日恒指微升了27點，收報24,569點。

《天澤履》卦是一個危機重重的卦，有履如薄冰和伴虎之象，所以「履」卦的卦辭曰: 「履虎尾，不咥人，亨。 」大意是指假若踩上了老虎尾而老虎卻不咬人，就已算是走運了，由此可見，「履」卦的卦意是要警惕散戶不要小看目前在市場上所潛在的風險與危機。

《乾為天》卦全卦以龍為象徵，在中國的古代神話當中，龍是一種善於變化的聖獸，能潛於水中，亦可飛往天上，能屈能伸，所以潛龍只是一個養精畜銳，靜待時機的過程而已。適逢港股長假期將至，固此投資者在部署上亦不宜過於進取。

玄學金融家 鄭勤龍

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