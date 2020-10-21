港股曾漲300點　阿里創新高　藥明生物飆15%

港股升幅一度擴至333點，恒生指數高見24,903點後回吐，暫維升幅收窄至不足200點。國企指數升60點，暫守一萬點大關；科技指數倒跌，主板成交450億港元。

藥明生物爆升15.5%，創233元上市新高，是表現最佳藍。申洲國際亦破頂，曾飆3%高見142元。

ATMX四大科網股先升後回，阿里巴巴創303.8元新高，暫升幅收窄至0.3%，企300元水平。小米集團及美團點評升2%；騰訊靠穩。

金融股合力撐市，滙豐控股漲1%，重上31元；香港交易所升1.2%。工、中、建三大內銀股升0.8%至1.3%；中國人壽升近1%；友邦保險升0.6%，合共貢獻恒指約80點。

資金繼續炒落後，三大中資電訊股有追捧。中國聯通飆8.5%；中國電信升8%；中國移動升2.5%。

不過手機設備股卻回吐，瑞聲科技跌1.7%；舜宇光學跌2%；丘鈦科技跌1.8%；比亞迪電子及高偉電子挫3.1%及4.2%。

【09:22】ATMX全線做好 滙豐靠穩

港股開市做好，恒生指數升126點，報24,695點；國企指數高開45點，報10,034點；科技指數升62點，報7,707點。

藍籌股普遍向上，藥明生物升3.5%表現最佳；申洲國際升2.7%緊隨其後，並創141.5港元上市新高。恒安國際跌1.5%，是表現最差藍籌。

ATMX四大科網股靠穩，騰訊升0.7%報568.5元；阿里巴巴升0.2%報300元；美團點評升1.2%報264元；小米集團升0.7%報22.35元。

其他重磅股普遍跟隨大市向上，滙豐控股升0.1%；友邦保險及中國平安升0.2%；香港交易所升0.3%；中國移動升0.7%；建設銀行無起跌。

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