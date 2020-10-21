A股快報：滬深三大指數向好 金融及地產股有支持

內地股市揚升，滬綜指高開4點或0.12%，報3,332點；深成指高開9點或0.07%，至13,613點；創業板指數高開6點或0.22%，至2,746點。

板塊方面，有色金屬股升0.3%，金融及地產股靠穩；而飛機製造、環保及船舶製造股下跌0.2%至0.4%。

新冠疫苗相關產業鏈板塊做好，天華超淨漲20%，三鑫醫療炒高近9%，沃森生物及楚天科技升3%至4%。

個股方面，中潛股份復牌下挫20%跌停。公司昨(20日)公告指，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查；公司同日亦發公告指終止重大資產重組事項。

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