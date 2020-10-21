國泰裁員：林家亨籲趁股價反彈沽貨

國農證券董事總經理林家亨表示，航空業經營環境依然嚴峻，就算在最好預期下，新冠肺炎可以在今個冬季消失，國泰明年也沒有能力恢復派息，相信最快也要2022年才有機會重新派息。當疫情持續，派息將遙遙無期，建議股東應趁反彈盡速沽貨。

他續指，國泰管理層質素差勁可從近年燃油對沖慘輸得到證明，因對沖如同買保險，理應不會輸凸。投資者不應眷戀管理不善的公司。

大市方面，恒指周三早間曾升至24,900點。他指恒指接近保力加通道頂部約24,920點見明顯阻力。現時投資者博美國財政刺激方案談判可以達成協議，但他相信即使協議達成，股市也是死貓彈，應趁機走貨，再待恒指回落後才再部署。

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