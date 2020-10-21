高通：2022年5G手機出貨量將突破7.5億部

美國大型晶片生產商高通周三(21日)舉行2020年線上5G峰會，高通估計，到2022年5G智能手機的出貨量將達到7.5億部以上。

高通指出，目前全球已經有90多家電信業者推出5G服務，還有300多家業者正在投資部署5G網路，可以預計未來幾年內，全球5G的布建與用戶數將快速增長。預計到2023年，5G裝置的連接數將達到10億個以上，速度較4G的進程還要快上兩年；到2025年時，5G連接數將進一步達到30億個，屆時5G裝置將佔所有行動數據流量的45%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299