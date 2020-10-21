南韓10月首廿天出口額按年降5.8% 進口縮2.8%
2020年10月21日 10:25
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（Getty Images圖片）
外媒報道，南韓國關稅廳(海關)數據顯示，10月首20天出口額為252億美元，按年下降5.8%。
以出口種類來看，乘用車跌7.6%，無線通信設備跌1.7%，石油製品大挫42.1%；半導體則升12.1%，精密儀器升1.9%，計算機周邊產品錄得10.5%的出口增長。
出口目的地方面，南韓向中國、美國及日本均減少，分別下滑4.6%、2.3%和17%，面向越南、歐盟和加拿大出口錄得0.7%、13.8%及38.8%的增長。
期內，進口額每年減少2.8%，至247億美元，貿易收支實現4.6億美元順差。
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