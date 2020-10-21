新冠肺炎：歐央行指疫情反彈對經濟構成清晰風險

歐洲央行行長拉加德表示，歐洲出乎意料提前爆發新一波新冠肺炎疫情，對經濟前景構成「清晰風險」，暗示政策制訂者將加緊採取更多貨幣刺激措施。

拉加德指出，歐元區多數科學家原本預計疫情會在11或12月再度肆虐，因為到時氣溫寒冷，有利病毒存活。但實際上疫情更早就出現反彈，從這個角度來看是令人驚訝的。不是一個好兆頭。

此前，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane警告，雖然疫情可能得到抑制，但如果控制疫情失敗，當局必須為更差的情況做準備。

歐洲央行理事會將於下周舉行貨幣政策會議，但市場普遍預計央行要到12月才會提高規模1.35萬億歐元的緊急債券購買計劃。屆時，央行委員將更新經濟增長和通脹預測，或為採取更多行動提供佐證。此外，市場預期英倫銀行在下月初的貨幣政策會議上，也將增加債券購買計劃，發布修訂後的預期。

然而，歐洲央行委員對刺激措施的看法各異，西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos曾稱，不能排除必要時重新調整先前的措施或引入新政策的可能性。

而奧地利央行行長Robert Holzmann則指出，尚未看到需要擴大寬鬆政策的必要性。

對於有關的分歧，拉加德指反映了不同的文化，對前景的評估以及對貨幣和財政政策作用的看法，並透露有關分歧已被解決。她又再次呼籲，各國政府應與央行攜手挽救經濟。

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