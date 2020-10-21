港股格局：螞蟻將招股　張智威料恒指或借勢上25800點

信誠證券聯席董事張智威表示，港股周三(21日)初段表現不俗，相信是由於螞蟻集團即將招股帶動市場氣氛及一眾科技股，恒指或有機會借勢上試25,800點水平。至於11月初美國總統大選的消息或令股市更為波動，不過他預料大市仍會23,100點至25,800點水平上落。

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