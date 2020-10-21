港股格局：螞蟻將招股 張智威料恒指或借勢上25800點
2020年10月21日 10:36
東網電視更多新聞短片
信誠證券聯席董事張智威
信誠證券聯席董事張智威表示，港股周三(21日)初段表現不俗，相信是由於螞蟻集團即將招股帶動市場氣氛及一眾科技股，恒指或有機會借勢上試25,800點水平。至於11月初美國總統大選的消息或令股市更為波動，不過他預料大市仍會23,100點至25,800點水平上落。
阿里巴巴(09988)股價早前突破300元關口，他相信螞蟻集團即將招股，料有機會繼續推高阿里巴巴股價，招股期間有機會上試310元水平。不過他提醒投資者或需注意上市熱潮過後，股價或會有調整。
中國移動(00941)日前公布業績，張智威認為表現一般。至於股價方面，他相信難有大升空間，因內地政府一直提倡「提速降費」，就算有5G上客量持續增長，惟收益難有爆炸性增長，料股價短線或可上望53元水平。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！