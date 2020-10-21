新冠肺炎：自動化加速取代勞動力　全球8億個職位危危乎

新冠肺炎疫情全球爆發至今已踏入第四個季度，經濟持續衰退之下，各國企業都要設法削減成本以提升效益，其中一途是加快向自動化與數碼化轉型。外電引述專家估計，這將令全球8億個職位從此消失！

報道引述官方數據和企業調查均顯示，在新冠疫情期間，病毒傳播已加快採用機械人和其他技術的速度，不少企業已學會如何以較少的勞工來維持原有的生產力，且不會再走回頭路。

根據美國國際貿易委員會(ITC)顯示，今年首八個月，美國進口商品按年收縮11%，工業機械人進口量卻升半成。歐元區的特殊用途機械和起重與搬運設備(包含工業機械人)生產，表現也勝過其他產業，尤其是汽車製造領域。

此外，顧問公司的企業高管調查亦發現，過去數月企業與客戶數碼互動的程度，採用數碼和科技的速度是疫前的25倍。經濟學家亦估算，自動化技術的長足進展，將大幅影響全球很多產業的工作，而這些產業佔全球整體勞動力的近25%，這代表多達8億個職位可能從此消失，打工仔真閉翳！

工作大致可分為能較輕易被機器取代的「單純例行工作」、及需要複雜思考與人際互動的「複雜工序工作」兩種，惟隨着人工智能(AI)和機械人技術持續發展，未來兩種工序份額都會逐漸被數碼化和機械化所取代，如何處理過剩的勞動力，將成為各國須面對的大問題！

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