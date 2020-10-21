壹傳媒股價異動2個月調查無進展　證監會惹徇私包庇之嫌

壹傳媒黎智英在8月10日因涉違《港區國安法》被拘捕後，壹傳媒股價大幅波動，股價由低位0.075港元炒上1.96港元，再急瀉至0.3港元，累計跌幅高達84%；至本月15日，黎智英辦公室再遭搜查，壹傳媒股價再次飆升，升幅達38%。香港政研會主席鄧德成批評證監會「歎慢板」，調查進度緩慢，更無及時於壹傳媒股價出現異動之時，要求壹傳媒出聲明解釋，有包庇壹傳媒之嫌。

曾於8月去信證監會投訴壹傳媒股價異動的鄧德成表示，證監會自9月11日書面回覆表示調查仍在進行中，就毫無回音。他指出，警方上月已經以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15人，證監會卻毫無實質進展，本月中壹傳媒股價再次異動，亦無任何行動。而且壹傳媒有責任在股價出現異動之時發出聲明，而證監會亦應按慣常做法譴責壹傳媒。

鄧批評證監會持雙重標準，優待壹傳媒，對其他企業不公平，有徇私、包庇壹傳媒之嫌，並表示會到申訴專員公署投訴證監會行政失當，以及考慮到廉政公署投訴。

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