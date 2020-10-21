【專家點評】梁彥穎：10月股市驚奇陸續有來…

繼總統特朗普感染新冠病毒後極速復原，10月驚奇又出現另一驚奇－拜登醜聞。憧憬特朗普可以反敗為勝，標普500期貨曾重上3,500點水平。標普500期貨期權完成結算，3,500仍然將會是11月中之前的最大阻力位。除非出人意表的利好美國大市消息出現，否則逢穿3,500點都可籌備沽空(籌備的意思就是不要在大市未穿3,500點時，隨便放沽盤在3,500點上)。亦因大選投票關係，大市將較9月更為波動，標普500期貨將徘徊在3,200至3,700點之間。

美匯指數開始轉強，澳元兑美元最高應是0.7350，因應美國投票情況，匯率有機跌穿0.6900。澳元資產擁有者宜小心滙率波動。

10月恒生期指出現兩頭蛇，即兩方不同大戶正在好淡爭持。在未能決定那一方比較強勁之前，投資者可考慮在餘下的10月交易日內同時買入牛跨及熊跨。牛跨可考慮24,800至25,000點，熊跨可考慮23,800至23,400點。因兩頭蛇關係，同時持牛熊跨者宜在適當時機迅速套利。若投資者堅持看淡，可待期指上升至24,600以上，再按餘下多少交易日，睇位買入熊跨、沽出期指，及/或沽出上下限期指(collar)。

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎 （以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。）

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