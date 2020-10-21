退休業主注意：安老按揭9月登記64宗　按月急增1.46倍

中原按揭研究部及土地註冊處數字顯示，2020年9月錄得64宗安老按揭登記，較8月份的26宗，大增146.2%。首9個月累積承辦347宗安老按揭登記，按年減少6.2%；其中私人住宅佔226宗，較去年同期減少8.9%，資助房屋佔121宗，較去年同期減少0.8%。

目前有9家銀行參與提供安老按揭，中原按揭研究部資料顯示，按9月份分析，中國銀行(香港)市佔率按月增加6.8個百分點，佔95.3%穩佔榜首；上海商業銀行期內有3宗登記，較8月減少3%，市佔率為4.7%，排名第二，首兩名銀行與上月排名一樣。

首9個月安老按揭登記中，中國銀行(香港)佔304宗登記，較去年同期減少4.4%，巿佔率達87.6%。上海商業銀行年內有26宗登記，較去年同期增加18.2%，市佔率為7.5%，排名第二；東亞銀行期內累積9宗安老按揭登記，巿佔率達2.6%，較去年同期減少35.7%，佔第三位；排第四的交通銀行年內有7宗登記，較去年同期減少50%，市佔率達2%。

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