【專家點評】陳樂怡：華潤水泥受惠水泥價升

展望後市，市場關注美國經濟刺激方案進展，以及美國總統大選臨近，本周將會舉行另一場大選辯論，投資者或會趨向審慎。加上，螞蟻集團即將招股帶來的資金壓力，周二大市成交額不足1,000億元，港股短期上升動力有限，初步阻力處於100天線(24,683點)。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299