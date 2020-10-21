【專家點評】陳樂怡：華潤水泥受惠水泥價升
2020年10月21日 11:10
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市場觀望美國經濟刺激方案進展，港股周二表現反覆，升27點至24,569點。國指升10點至9,988點。科技指數升73點至7,644點。大市成交額為993億元。傳螞蟻下周招股，阿里巴巴(09988)昨(20日)創新高，高見300.4元。內地房地產金融監管政策加強，內銀回吐，交行(03328)跌1.8%，中行(03988)走低1.6%。
中國9月GDP稍遜預期，但整體經濟復甦步伐不變。而中國9月社會消費品零售額按年增長3.3%，不單優於市場預期的增長1.6%，亦承接8月消費開始扭正的勢頭。其中，中國9月餐飲收入按年跌2.9%，較8月的按年跌7%進一步收窄。事實上，經過十一長假炒作之後，餐飲股由高位回順。鑑於中國政府擴大內需事在必行，十四五規劃料會有所着墨，中國消費復甦將會是第四季的重點投資主題，消費股中線前景向好。個別具品牌實力的餐飲股如九毛九(09922)、海底撈(06862)股價回調之後，可伺機收集。
中國第三批新能源汽車下鄉的車企及車型名單出爐，比亞迪(01211)再次榜上有名，股價飆9%。事實上，普遍車企9月銷量表現亮麗，按年及按月比較均可取得不俗的增長，實現了金九旺季。預期在九月底車展新品推出之後，10月行業銷量有望進一步攀升，車市復甦帶動汽車板塊表現強勢。建議投資者繼續關注新能源汽車概念的比亞迪、吉利(00175)，以及豪華車經銷商龍頭永達汽車(03669)。
展望後市，市場關注美國經濟刺激方案進展，以及美國總統大選臨近，本周將會舉行另一場大選辯論，投資者或會趨向審慎。加上，螞蟻集團即將招股帶來的資金壓力，周二大市成交額不足1,000億元，港股短期上升動力有限，初步阻力處於100天線(24,683點)。
個股可留意華潤水泥(01313)，由於中國經濟回穩，煤炭用量明顯增加，推動煤價近月上升。由於煤是水泥製造的主要成本之一，加上水泥價格9月底因天雨影響而放緩，拖累水泥股價近期偏弱。然而，長假期後，水泥價格近日升勢加快，預期資金將回流水泥股。其中，中央政府未來將加強深圳以及大灣區發展，有利業務以華南為主的華潤水泥。現價預期市盈率7.6倍，股息率5.8%。向上阻力位為11.4元，止蝕價為9.5元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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