港元拆息︰1個月續升至0.43厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.06厘水平；1星期報0.131厘；與樓按相關的1個月再升至0.43厘；3個月續企0.54厘。

21/10/2020

隔夜 0.06089厘

1星期 0.13179厘

2星期 0.36387厘

1個月 0.43679厘

2個月 0.46625厘

3個月 0.54857厘

6個月 0.68964厘

12個月 0.86232厘

20/10/2020

隔夜 0.06518厘

1星期 0.13964厘

2星期 0.33161厘

1個月 0.42625厘

2個月 0.46411厘

3個月 0.54125厘

6個月 0.68750厘

12個月 0.85946厘

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