【高盛推介】阿里再創新高 留意價外購證
2020年10月21日 11:33
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：受旗下螞蟻集團以「A+H」同步上市消息刺激下，阿里巴巴於上周五(16日)起開始連升，當中周二(20日)升約0.7%。周三(21日)早段則再度突破300港元關口，高見303.8元，繼周二再創上市新高。此外，有消息指螞蟻集團H股或有機會快速納入MSCI中國指數。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署淡倉，當中過去5個交易計，分別共錄得約590萬及810萬元資金流入認沽證及熊證。
投票者如看好，認購證方面可考慮以行使價305至340元作為篩選產品的條件。並可留意當中年期3個月期以上，槓桿最突出的價外阿里購證(26053)，行使價339.8元，2021年3月3日到期，實際槓桿7.3倍。
貼價的選擇則可留意年期約4個月的阿里購證(26699)，行使價329.08元，2021年2月23日到期，實際槓桿7倍。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的阿里牛證(68428)，收回價295.18元，行使價293.18元，換股比率100，槓桿比率33.1倍。
並可留意收回價稍遠的低面值阿里牛證(68462)，收回價290.18元，行使價288.18元，換股比率500，槓桿比率21.8倍。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價255至300元間，槓桿最突出的阿里沽證(28997)，行使價259.8元，2021年1月11日到期，實際槓桿7.8倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意阿里熊證(69690)，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率12.9倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！