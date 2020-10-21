【專家點評】王昕媛：內地推器械集採政策　有咩優質股揀？

在上周五收市後，國家集采採購文件下發，首先就是應用量很大的冠狀支架，這標誌着醫療器械的集中採購改革真正的來了，後面高值耗材的採購會陸續開展。那麼，從這次的集採就應該能大致判斷出後續的採購，目前公布的集採要點如下：

一、具體品種：已上市的冠脈支架，材質為鈷鉻合金或鉑鉻合金，載藥種類為雷帕黴素及其衍生物。

二、採購量：意向採購總量超預期。聯盟地區醫療機構報送的首年意向採購總量107萬個，採購周期2年。其中意向採購總量前5的產品由高到低分別為微創的Firebird2(佔23%)和Firehawk(佔12%)、樂普的GuReater(佔11%)、吉威的EXCROSSAL(佔9%)、波科的Promus PREMIER Monorail(佔6%)。

三、採購周期：此次集采採購周期為2年，其中每1年簽訂一次合同，申報信息及結果公開時間為2020年11月5日。

四、中標規則：

1、不做分組，整體競爭激烈。本次集採以註冊證作為採購單元申報，不設任何分組。產品排名低價優先(價格相同看銷售量)，前10名先入圍(入圍不等於中標，原則上一家企業入圍的產品數量不能超過3個，除非所有產品均不滿足條件)。本次有8家企業只有一個註冊證，可能會採取較為激進的價格策略，且根據規則，同一企業可入圍多個產品，波科(6個)、雅培(6個)、微創(4個)、美敦力(3個)，整體競爭壓力較大。

2、所有產品先報價，而後價格由低到高排名，前10名入圍(根據企業入圍產品數可等量增加)，從入圍產品中進一步選擇出中標的企業，中標的企業需滿足以下的其中一個條件：

(1)申報價低於最低產品申報價1.8倍

(2)申報價高於最低產品申報價1.8倍，但低於2850元。

3、用量分配：存量產品優先，中選才有機會。醫療機構報送需求的產品若在中選範圍，對應意向採購量全部計入該中選產品的協議採購量。如未在中選範圍，則第一名中選產品分配量不少於待分配總量的10%，其餘待分配量由醫療機構按相應規則自主決定。

解讀政策：1. 醫療機構的申報量成為決定各廠商最終中標量的重要參考，降低了對原有市場格局的衝擊程度，也可以一定程度上降低唯低價至上的極端情況，屬於器械集採探索中比較大的進步。

2. 這次中標價範圍，遠遠低於外企支架在國內的銷售價，所以估計外企參與意向不高，主要還是國內公司中標，這個和藥品集採情況類似。

3. 從長期來看，產品線豐富的綜合型器械龍頭和國產化率高的企業優勢將更明顯，而產品線單一且沒有拳頭產品的公司壓力會很大，看好創新器械廠商，如：啟明醫療等。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299