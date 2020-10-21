【大行觀點】大摩指若拜登勝出　聯儲局或提前加息

外媒引述投資銀行摩根士丹利固定收益投資組合經理Jim Caron指出，在即將到來的美國大選中，民主黨若勝出選舉，將可能釋放更多的財政刺激措施，這可能會提振美國2021年以後的增長前景，但也可能導致聯儲局提前加息。

Jim Caron表示，聯儲局首次加息可能會由原先估計的2024至2025年左右，提前到2023至2024年，具體取決於稅收等其他政策在「藍浪」下的結果。

他又認為，美國經濟在2021年有望反彈，可能伴隨著「藍浪」的其他刺激措施將進一步提振增長潛力，意味着增長的影響不僅會持續到2021年，還會持續到2022年。這樣市場須警惕，可能會使聯儲局提早到2023年至2024年加息。

自3月以來，聯儲局一直將政策利率維持在接近零的水平，並表示利率在2023年之前仍將維持在該水平。儘管美國國債收益率周二(20日)因11月大選前的潛在刺激計劃而上漲，但仍使其處於較低水平。

他補充，若民主黨勝出，可能對美國經濟並不完全有利，事緣許多投資者擔心，拜登的勝利可能會導致更高的稅收和更嚴格的法規，這可能導致公司利潤降低和經濟增長放緩，故在民主黨的稅收政策及其監管方式等問題上，可能會帶來不確定性。

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