港府：續與人行探討合作數碼人民幣發展可能性

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府十分重視金融科技的發展，亦銳意加強香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。金管局與泰國央行於2019年開展了「Inthanon-LionRock」聯合研究項目，並於今年進入第二階段研究，包括進行涉及兩地銀行和企業的跨境貿易支付交易的測試。金管局亦一直有留意國際間就央行數碼貨幣於其他層面應用的討論，並會繼續審視相關發展。

他稱，人民銀行數碼人民幣若能應用於跨境支付，將可進一步促進香港與內地(包括粵港澳大灣區)互聯互通。政府及金管局會繼續與人民銀行保持聯繫，探討合作的可能性。此外，香港金融發展局已籌組一個工作小組，研究香港如何把握數碼人民幣發展的機遇。

他透露，一直有留意人行數碼人民幣的發展。據了解，數碼人民幣的試點目前的主要應用範圍為內地的零售支付，而人民銀行亦正在內地一些城市開展數碼人民幣試點。如果人行有意就數碼人民幣在內地以外地區(包括在香港)的使用作出探討，政府及金管局會積極回應及配合，並會繼續與業界和內地當局探討完善及擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道。

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