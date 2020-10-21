四環醫藥治療癲癇病膠囊獲藥品生產批准

該產品屬於《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》乙類範圍的品種，用於治療：(1)疱疹感染後神經痛：用於成人疱疹後神經痛的治療；(2)癲癇：用於成人和12歲以上 兒童伴或不伴繼發性全身發作的部分性發作的輔助治療，也可用於3至12歲兒童的部分性發作的輔助治療。

該產品口服吸收快、耐受性好、毒副作用小及治療效果好。在體內不代謝，不與血漿蛋白結合及不誘導肝酶。該產品能夠穿過人體大腦的血腦屏障，與其他抗癲癇病藥物相互作用的可能性很低，可單獨用於治療一般癲癇病外，也可作為難治性癲癇病的疊加用藥。該產品與目前使用的同類產品相比，作為難治性癲癇的疊加用藥作用尤為突出，且在神經病理性疼痛中具有獨特的優勢，成為治療神經病理性疼痛的一線用藥。

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